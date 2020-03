Coronavirus. Regimenti (Lega): “Canal+ si scusa, ma ha gettato fango sul made in Italy”

Agenpress. “Accogliamo le scuse da parte del canale francese Canal+, ma resta il fatto che l’ironia sull’emergenza coronavirus Covid-19 in Italia costruita con l’immagine della nuova “pizza Corona” è risultato un atto offensivo, spregevole e disgustoso. Altro che satira! Ha gettato fango sul ‘made in Italy’ in modo gratuito e senza vergogna.

Sono esterrefatta di fronte a un simile modo di fare televisione, soprattutto in un momento così difficile come quello che sta vivendo l’Italia. Serve una presa di posizione più forte da parte del nostro Governo. I prodotti italiani devono essere valorizzati e difesi da simili beceri attacchi”.

Lo afferma l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti (Identità e Democrazia), a proposito del video trasmesso, e successivamente rimosso, dal canale francese Canal+, che ha ironizzato sulla pizza, sull’Italia e sull’emergenza coronavirus.