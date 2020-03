Coronavirus: Carfagna, video francese è una schifezza ed un insulto++++Video

Agenpress. “Il video trasmesso da Canal+ sulla pizza al Covid-19 è una schifezza e insulta le vittime e i malati di Coronavirus. Nessuno può denigrare l’Italia e i prodotti italiani. Il nostro Paese, la nostra Protezione civile, i cittadini e il sistema sanitario italiano hanno combattuto per primi, con spirito di sacrificio e abnegazione, una emergenza che, come vediamo, non risparmia nessuno in Europa.

La nostra economia soffre e un video del genere alimenta la catena di informazioni sbagliate e dannose sul nostro Paese. Il governo di Macron ha il dovere di intervenire perché non tutto è sacrificabile alla satira”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.