Coronavirus. Niente più baci, abbracci e strette di mano. Il saluto negato ad Angela Merkel

Agenpress – Le persone che hanno oltre 75 anni e quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate sono invitate a non frequentare luoghi affollati. E’ una delle raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il Dpcm del primo marzo. Viene inoltre raccomandato a tutti di evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano, evitare i luoghi affollati e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. Le misure riguardano l’intero Paese, per 30 giorni, ma sono da rivalutare ogni due settimane.

In tutto il mondo cambia il modo di salutarsi. Emblematico il siparietto accaduto oggi ad Angela Merkel e il saluto negato dal ministro dell’Interno, Horst Seehofer, durante un evento pubblico a Berlino, in altri tempi sarebbe stato un segno di grande scortesia. Oggi no. Nel Paese dove i casi di infezione sono ormai 150, tutti hanno convenuto che il rifiuto fosse dovuto. Anche la stessa cancelliera.

In India “anziché stringersi la mano, si torna al nostro saluto tradizionale: Namaste”. L’attore indiano Anupam Kher ha postato un video su Twitter in cui invita tutti a rispolverare le proprie tradizioni e salutarsi con il famoso saluto indiano, a mani giunte e con le dita all’insù: namaste. “È più igienico, è amichevole ed equilibria le tue energie”, scrive sul social.

A Pechino, cartelloni rossi dicono alla gente di non stringere la mano ma di unire le proprie mani in segno di saluto. A due metri di distanza. Gli altoparlanti suggeriscono alle persone di fare il tradizionale gesto del gong shou (un pugno nel palmo opposto) per salutare.