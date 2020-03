Coronavirus. Oltre 90mila contagiati, 3117 vittime. Cina, quarantena per chi viene dall’Italia

Agenpress – L’epidemia di coronavirus ha portato i contagi in tutto il mondo oltre la soglia dei 90 mila. E’ quanto emerge dal rilevamento in tempo reale dell’università americana Johns Hopkins, secondo cui i contagi accertati finora sono 90.937. Sempre secondo i dati, le vittime sono 3.117, quelle guarite 48.101.

In Cina il vice segretario generale del governo municipale della capitale, Chen Bei ha annunciato che tutti coloro in arrivo a Pechino da Paesi esposti al contagio, Corea del Sud, Giappone, Iran e Italia – dovranno rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni.

La misura, secondo quanto è stato spiegato in un comunicato, coinvolge sia i cittadini cinesi sia gli stranieri. In mancanza di una dimora a Pechino, l’auto-isolamento sarà osservato in un hotel designato.