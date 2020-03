Coronavirus. Poliziotto contagiato, la figlia era stata ad un concerto al Forum di Assago

Agenpress – L’indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomezia, ovvero il poliziotto e la sua famiglia risultati positivi al coronavirus, “evidenzia un link epidemiologico con l’evento del 14 Febbraio al Forum di Assago”. A dirlo è l’assessorato alla Salute della Regione Lazio.

“La sequenza temporale dell’esordio dei sintomi e l’analisi sierologica depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia”, precisa la Regione. Secondo quanto si è appreso la figlia del poliziotto risultato positivo avrebbe assistito il 14 febbraio scorso al concerto al Forum di Assago. “Il contact racing nel quale vengono riportati nel dettaglio contatti, trasporti e soggiorni è stato immediatamente messo a disposizione del Ministero della Salute, come da protocollo”, sottolineano dalla Regione.

Il Forum di Assago, installazione specializzata in gare di basket e hockey, e in concerti medi e grandi, si trova alle porte di Milano.

La struttura, comunque, era già stata “sottoposta a una sanificazione” prima e ora ha deciso una “riprogrammazione di tutti gli eventi” che comprende uno stop a partire da domani. “Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale su questa ipotetica connessione con il concerto avvenuto il 14 febbraio scorso – spiegano all’ANSA i gestori del Forum – di nostra iniziativa abbiamo provveduto a sanificare l’impianto con una pulizia straordinaria che è già stata effettuata”. Al Forum stasera si giocherà Olimpia-Real Madrid di basket, a porte chiuse. “Poi ci sarà uno stop – proseguono dal Forum – in attesa di una riprogrammazione di tutti gli eventi”.