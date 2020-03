Coronavirus. Sta bene il giornalista RAI ricoverato allo Spallanzani. 11 casi positivi

Agenpress – Il dipendente Rai positivo al COVID19 e ricoverato allo Spallanzani è in buone condizioni, ha un link epidemiologico con zone del Veneto dove si era recato per lavoro. Non è un nuovo caso ma era già inserito nel bollettino di ieri dell’istituto Spallanzani. Lo rende noto l’assessorato alla Salute della Regione Lazio.

In questo momento allo Spallanzani sono ricoverati 11 casi positivi , compresa la coppia cinese ormai negativizzata.

Nel bollettino viene spiegato che sono ricoverati l’agente di polizia, “il cui nucleo familiare continua a essere sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente”; il nucleo familiare residente a Fiumicino. Sono inoltre tuttora ricoverati un giornalista, un giovane allievo vigile del fuoco del’87/mo corso, una donna residente a Fiuggi, una donna della provincia di Cremona e una di Sassari. “Tutti i casi positivi al momento presentano un link epidemiologiche con le aree del Nord del Paese” viene sottolineato nel bollettino.