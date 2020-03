L’opinione di Roberto Napoletano. L’altra faccia del Coronavirus

I poteri locali e la frammentazione decisionale all’origine del disastro

Agenpress – La catena di comando di un Paese è la cartina di tornasole del suo funzionamento. Esprime il dna di una comunità e, purtroppo, nel nostro caso sembra dare ragione a chi sostiene che l’Italia è un Paese mai unificato.

Una specie di confederazione “bastarda” dove poteri locali di veto e distorsioni costruite su misura dell’interesse delle classi dirigenti locali più ricche fanno sì che questo Paese non è in grado di garantire un equilibrio di sistema. Purtroppo, è addirittura peggio di così. Perché non è solo l’armonia tra i poteri a essere messa in discussione, ma la capacità complessiva della macchina esecutiva. Stritolata negli ingranaggi di una frammentazione decisionale che elimina il presidio nazionale e concede vantaggi ai più ricchi, ma solo quando le cose vanno bene. Perché alla prima, vera difficoltà, questo sistema di venti staterelli in guerra tra di loro mostra la corda. Alla fine, perdono tutti. Ricchi e poveri.

La prova di tutto ciò è che l’Italia si trova ad essere insieme alla Corea, all’Iran – avete capito bene – e al Giappone tra i Paesi osservati speciali dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’epidemia Coronavirus.

Potete capire che cosa sia stato per le popolazioni lombardo-venete scoprire la esistenza di una fragilità che nessuno poteva neppure immaginare. Pensate che cosa ha significato rendersi conto che le strutture ospedaliere e la macchina amministrativa di prevenzione delle due Regioni da tutti indicate come modello, avevano sottovalutato l’emergenza sanitaria. Pensate come sia facile trasformare la inaspettata fragilità in stato di psicosi confusionale e in comportamenti, di conseguenza, pericolosamente contraddittori.

Questa è la lezione che il Paese deve trarre da una vicenda terribile che è di livello globale e per affrontare la quale è pronto il “piano Lehman” del Fondo monetario internazionale (si veda il Quotidiano del Sud di domenica) che scatterà se la Cina – non i Paesi sorvegliati speciali – dimostrerà a fine marzo di non essere riuscita a ridurre il numero dei contagi. Il piano per lo scenario peggiore prevede il coordinamento internazionale come nel 2008 e spesa pubblica coinvolgendo Fed e Bce. Il punto per l’Italia, però, è un altro.

Non solo il bastone della crisi, come dice con lungimiranza il sindaco di Milano Sala, deve stare saldamente nelle mani del governo, ma è bene che resti lì anche dopo per la gestione della spesa diretta alla sanità pubblica e privata e di quella – ancora più importante – destinata agli investimenti di sviluppo. Questo Paese ha bisogno di riavere i suoi campioni industriali e finanziari. Uomini alla Messina che non si nascondono e scommettono sull’Italia come una volta facevano i capitani del credito e dell’impresa negli anni del miracolo economico italiano.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/2020/03/02/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-laltra-faccia-del-coronavirus