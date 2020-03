Messina. Corruzione, arrestato autista giudiziario, notizie su indagini in cambio di favori

Agenpress . Tra gli 11 arrestati dalla Polizia nell’ambito di una indagine che ha svelato un giro di mazzette in alcuni uffici pubblici della città, c’è anche Angelo Parialò, autista giudiziario in servizio al Tribunale di Messina, al quale sono dati i domiciliari, con l’accusa di rivelazione di segreti d’ufficio.

L’autista in cambio avrebbe avuto l’assunzione, in una delle imprese di Tavilla, di un familiare della donna con cui aveva una relazione. L’arrestato svelava inoltre notizie su indagini in corso e sugli spostamenti di magistrati sottoposti a tutela.

Secondo l’accusa faceva da intermediario tra l’imprenditore Marcello Tavilla, finito in carcere oggi, e impiegati del Tribunale di Messina incaricati della nomina di amministratori di condominio. Il piano era fare avere l’affidamento degli incarichi a persone vicine a Tavilla e alla sua amante, Cinzia Fiorentino. Un meccanismo che avrebbe poi permesso ai due di beneficiare dell’eventuale assegnazione di lavori di manutenzione degli ascensori nei condomini in favore di una ditta riconducibile alla Fiorentino.