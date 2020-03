Meteo. Inizio di primavera instabile

Agenpress – Inizio di primavera caratterizzato dal maltempo, durante la giornata odierna le condizioni meteo risulteranno instabili su alcune regioni specie al Sud Italia dove in questo momento sta transitando un fronte perturbato che porta con sé piogge a tratti anche intense.

Nelle prossime ore anche sulle regioni tirreniche come al nord-ovest il tempo tenderà a migliorare temporaneamente, mentre al Nord Est persisteranno le condizioni di instabilità. Per il fine settimana che si avvicina , le previsioni non sono certo rosee: il modello GFS e Ukmo confermano un nuovo affondosull’Italia con maltempo e neve sulle Alpi a partire dalla seconda parte della giornata di Giovedì. Ma vi invitiamo come sempre a seguirci per rimanere aggiornati su tutte le previsioni.

