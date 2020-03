Migranti. Fossi (Unhcr). “In Grecia emergenza umanitaria senza precedenti”

Secondo l’Unhcr, la situazione dei migranti al confine con la Grecia è a un punto di non ritorno. L’intervista di Interris.it a Federico Fossi, funzionario dell’Alto Commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati

Agenpress – Dimenticate l’isola suggestiva descritta dalla poetessa greca Saffo. Oggi Lesbo è una bomba umanitaria senza controllo, con il confine turco ormai inefficace. L’onda dell’immigrazione ha raggiunto il Mediterraneo orientale e la situazione, sia sulle isole che sulla terraferma, è lontana da una gestione controllata.

Lungo il fiume Evros, per esempio, il filo spinato rappresenta un deterrente per gli sparuti gruppi di profughi. Non per una fiumana accalcatasi a causa del sovraffollamento di luoghi che da campi di accoglienza sono divenuti centri di detenzione. Ad esacerbare la situazione c’è anche il contesto politico. La polizia greca spara con gas lacrimogeni sulla folla, noncurante di famiglie con bambini al seguito.

E così la Greca rivive l’incubo del 2015, solo che stavolta gli interlocutori politici sono cambiati. A Moria, il sidanco Kateris Ktelis ha invitato i suoi concittadini a bloccare i profughi: operatori umanitari calcolano che nei campi profughi in loco vi sono almeno 19.800 migranti in campi che hanno una capienza massima di tremila.

La posta di Erdogan

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, chiede all’Unione europea un aiuto ulteriore: almeno tre miliardi per consentire ad Ankara di accogliere almeno 3,6 milioni di rifugiati principalmente siriani, afghani ed iracheni. E sebbene la autorità di Atene accusino la Turchia di favorire quest’onda caotica, l’Unione europea fa fronte al fallimento degli accordi con la Turchia del 2016. La Grecia non ci sta: il governo di centrodestra con la guida di Kyriakos Mitsotakis ha espresso una linea dura sulle politiche di accoglienza, considerando addirittura l’eventualità di erigere una rete di 50 cm sulle acque prospicienti l’isola di Lesbos, così come la costruzione di centri di detenzione nelle aree. L’ultima trovata è quella di un sms inviato a tutti i telefonini che si agganciano alle celle di Atene: “La Grecia ha portato al livello massimo la sicurezza del confine: non cercate di attraversare” è l’invito ai migranti dall’altra parte del filo spinato.

Situazione limite

In questa situazione al tracollo, L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) non ha celato una seria preoccupazione per l’escalation dei disordini. Ieri l’Organo delle Nazioni Unite ha lanciato un appello affinché almeno 20mila dei 40mila profughi confinati sulle isole sia trasferito al più presto nel continente. Interris.it ha intervistato Federico Fossi, dell’Ufficio Comunicazione dell’Unhcr.

Che situazione è attualmente in corso in Grecia?

“Se parliamo delle isole, la situazione è preoccupante. Sulle isole di Samos, Lesbos, Chio, Kos ci sono centri sovraffollati. A Samos, un centro di accoglienza che dovrebbe accogliere 650 persone, al momento ne alloggia 7mila. Moria ha una capienza di 2mila posti, ma oggi accoglie 18mila persone, moltissime addirittura accampate fuori dalla struttura. È una situazione che si trascina così dal 2015, con un calo drastico di arrivi perché le persone non sono state trasferite sulla terraferma e ci sono circa 90mila domande da esaminare: tutto il sistema è prossimo al collasso. Tra ieri e la mattina di oggi, per capirci, sulle isole del Mar Egeo orientale sono arrivate oltre 1200 persone”.

In che modo state offrendo assistenza?

“Lo stiamo facendo offrendo assistenza attraverso i partner locali e la Mezzaluna Rossa turca, l’Unicef, l’Onu. Cerchiamo di offrire un aiuto alle persone più vulnerabili. Principalmente si tratta di Siriani, Afghani e Iraniani, a cui si aggiungono i Sudanesi – che nel 2015 erano sparuti. In Italia ci siamo focalizzati sulla rotta nel Mediterraneo centrale, con arrivi dalla Liba verso il nostro Paese. Dal 2015, sono circa un milione le persone che hanno attraversato Mediterraneo. Ora negli ultimi giorni c’è stato un visibile incremento”.

E la situazione sulla terraferma, invece?

“Sul continente stiamo monitorando anche lì e distribuiamo assistenza umanitaria attraverso partner locali. C’è una situazione di forte tensione ed ora è importante affievolire le tensioni. Abbiamo lanciato un appello alle autorità, chiedendo di evitare l’uso sproporzionato della forza e la creazione di un sistema che possa fare domande di asilo. Rivolgiamo l’appello alle autorità affinché si astengano dall’adottare misure per categorie più vulnerabili. Donne e bambini affrontano il confine in situazioni abbastanza precarie. Chi fa ingresso irregolarmente sul territorio di un altro Stato non può essere sanzionato se presenta domanda d’asilo”.

Quali sono le emergenze incombenti in loco?

“Ci sono migliaia di donne e bambini costantemente esposti al freddo e alle piogge. C’è un accesso ridotto, se non nullo, ad utenze essenziali come il riscaldamento, l’elettricità e l’acqua calda. Condizione igienico-sanitarie sono al limite. C’è stato anche un aumento dei problemi salute, molte persone non riescono ad essere visitate. Facciamo appello alla comunità internazionale e all’Europa affinché assicuri risorse e sostegno alla Grecia e perché mantenga e sostenga anche il confine turco. È molto importante anche sottolineare un altro aspetto: siamo molto concentrati sulla situazione in Grecia, ma a Idlib 950mila sfollati restano bloccati. Il mandato come Unhcr è di natura umanitaria e l’imperativo è quello di assistere chi sta in questi Paesi. Detto questo, la comunità internazionale deve affrontare e rimuovere gli ostacoli, trovando una soluzione politica e diplomatica a conflitti, ormai cronicizzati”.

E come relazionarsi con le realtà locali?

“È importante che si riconquisti la fiducia delle comunità locali, per cui la soluzione è quella di aiutare ad allentare la tensione della comunità. Nel 2015 sulle stesse coste ora sovraffollate mi colpì molto la presenza di tanti bambini e numerose famiglie. Sappiamo che i rifugiati nel mondo nell’80% dei casi si fermano nei Paesi limitrofi alle aree di conflitti, ed è proprio quello che li spinge a muoversi. La famiglie – come mi hanno più volte sottolineato – non si sarebbero spinti così oltre se non per il bisogno di garantire un futuro ai loro figli. Per questo dobbiamo impegnarci a garantire loro un’adeguata istruzione e immetterli in una routine propria della vita di tutti”.

