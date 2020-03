Milano. Positivi al coronavirus due magistrati del Tribunale. Sono in auto quarantena

Agenpress – Due magistrati di Milano, uno della Sesta sezione civile e l’altro della sezione Misure di prevenzione, sono risultati positivi al Coronavirus.

Andranno in auto isolamento preventivo, come è stato chiarito, anche una quindicina di magistrati delle due sezioni e il personale amministrativo, un’altra quindicina di persone. Nelle due sezioni sono state anche rinviate tutte le udienze proprio per “sanificare locali e aule”.

Sulla base delle disposizioni sanitarie, inoltre, verranno controllate anche tutte le altre persone che hanno avuto più stretti contatti in questi giorni con i due magistrati. Saranno nel caso seguiti anche loro dall’azienda socio sanitaria milanese.

“Non stanno male” ha precisato il presidente del Tribunale milanese Roberto Bichi, spiegando che ora stanno arrivando le squadre per sanificare gli ambienti da loro frequentati e che una trentina di persone, fra magistrati e personale amministrativo che hanno avuto contatti con loro, andrà in autoisolamento. Bisognerà poi monitorale eventuali altri contatti dei due magistrati.

Il presidente Bichi, confermando le indiscrezioni che già giravano di prima mattina in Tribunale, ha spiegato che ieri sera due magistrati, uno della Sezione misure di prevenzione del Tribunale e l’altra della Sesta sezione civile, sono risultati positivi dopo essersi sottoposti al tampone.