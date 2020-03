Napoli. 15enne ucciso. Movente rapina, complice, “cercavamo i soldi per la discoteca”

Agenpress – “Ci servivano i soldi per entrare in discoteca. Abbiamo notato una macchina bella, l’abbiamo seguita, poi il mio complice è sceso dallo scooter che guidavo e si è avvicinato al militare”. Emergono nuovi dettagli sulla tentata rapina avvenuta nel centro di Napoli nella notte tra il 29 e il 1 marzo che ha portato alla morte di un 15enne colpito da un carabiniere in borghese.

Interrogato dal pm Francesco Cerullo, il complice 17enne del ragazzo ucciso, secondo quanto riportato da Il Mattino, avrebbe giustificato il tentativo di rapina ai danni del militare, ora indagato per omicidio volontario, con la necessità di reperire denaro per andare a ballare.

“Non è una vittoria per noi, non è una vittoria per nessuno. La vittoria per me sarebbe stata riavere mio figlio a casa”, dice Vincenzo Russo, padre di Ugo.

Il minore avrebbe ammesso l’accusa di tentata rapina in concorso con il 15enne ma allo stesso tempo avrebbe negato di aver fatto altri colpi prima di aver notato il carabiniere. Questa mattina il giovane comparirà davanti al gip dei Minori per la convalida del fermo.

Stando a quanto emerso finora dalle indagini, Ugo aveva un Rolex e una collanina d’ oro all’ interno della tasca, presumibilmente, secondo gli inquirenti, il bottino di un’ altra rapina o di una ricettazione su cui sono in corso le indagini.

“Nella comunità sarà avviato un percorso di recupero e di riflessione sull’accaduto”, annuncia l’avvocato Bruno, “il 17enne è estremamente addolorato per l’accaduto e per la morte del suo amico”.

“Le indagini sono finalizzate a capire in quale maniera siano stati esplosi i colpi d’arma da fuoco da parte del carabiniere (indagato per omicidio volontario) e stabilire se i colpi sono stati esplosi in una condizione di legittima difesa per se stesso e la ragazza che stava con lui, se per cercare di evitare che gli venisse sottratto l’orologio, o se la sua reazione sia stata eccessiva”.

A chi gli ha chiesto di descrivere la famiglia e il contesto in cui il 17enne viveva, l’avvocato ha risposto che si tratta di una famiglia tutto sommato normale, ma “con il padre con precedenti penali” per quanto di sua conoscenza “estranei a contesti camorristici”. Il ragazzo ha abbandonato gli studi quest’anno: “Doveva frequentare il primo anno delle superiori – ha concluso Bruno – ma ha deciso di lasciare. Stava cercando lavoro ma non lo trovava. E’ difficile trovarlo”.