Pecoraro Scanio: Atto di sciacallaggio contro un simbolo del Made in Italy. Disdire abbonamento a Canal+ può essere la risposta

Agenpress. “Ironia disgustosa contro un un simbolo del Mady in Italy. Si ritiri questo spregevole spot e si chieda scusa”.

Alfonso Pecoraro Scanio, ex Ministro delle politiche agricole e promotore del riconoscimento dell’arte del pizzaiuolo napoletano Patrimonio Unesco è sconcertato da quanto trasmesso da Canal+ emittente francese.

“È un attacco ignobile e immorale, non credevo che l’apprezzamento dei francesi e del Presidente in persona, dopo il riconoscimento dell’arte del pizzaiuolo napoletano patrimonio Unesco, si tramutasse in un atteggiamento volgare in un momento di difficoltà, che ricordiamo, non è solo dell’Italia ma dell’Europa intera.

Ai tanti francesi amici dell’ Italia che non hanno nulla a che vedere con questo gesto, ricordo che hanno uno strumento a disposizione: la possibilità di disdire l’abbonamento a Canal+, che è una rete privata di proprietà del Gruppo Vivendi.