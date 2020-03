Turchia. Kurz (Austria), attacco di Erdogan contro l’Europa. Borrell ad Ankara per incontri di “alto livello”

Agenpress – “Un attacco della Turchia contro l’Europa”. Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz commenta la decisione di Ankara di lasciar passare i migranti verso l’Ue come ritorsione, denuncia Erdogan, per il mancato appoggio ai turchi in Siria.

L’alto rappresentante Ue Josep Borrell ed il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarcic, oggi e domani, saranno ad Ankara, per incontri ad alto livello” con le autorità turche e per discutere dell’escalation nella provincia siriana nordoccidentale di Idlib, delle conseguenze umanitarie per la popolazione, e della situazione dei rifugiati siriani.

Sono 130.469 diretti dalle zone interne della Turchia verso il confine con la Grecia, scrive su Twitter il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu. La cifra è dieci volte superiore a quella riferita dalle autorità di Atene e dalle ong internazionali.