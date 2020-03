Brunetta: “La responsabilità del calo del Pil è unicamente da attribuire alle scelte sbagliate del Governo giallorosso”

Agenpress. Con il risultato negativo registrato dall’Istat sul Pil italiano, è bene sottolinearlo, la crisi del coronavirus non c’entra assolutamente nulla, in quanto parliamo di dati che si riferiscono a una situazione precedente allo scoppio del virus.

La responsabilità del calo del Pil è quindi unicamente da attribuire alle scelte sbagliate del Governo giallorosso in politica economica, soprattutto a quelle relative alle politiche assistenzialiste di quota 100 e reddito di cittadinanza, che hanno avuto effetti pari a zero su consumi e crescita, come certificato, appunto, dall’ISTAT.