Commissione Finanze, Polverini: non è il momento di dividerci

Agenpress. Non sono sicura che, a parti invertite, Luigi Di Maio avrebbe accolto l’invito che oggi ha opportunamente fatto alle opposizioni per non dividersi di fronte alla grave crisi che sta attraversando il Paese ma penso che l’appello fatto dal Ministro degli Esteri e, soprattutto, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, debba essere raccolto da Forza Italia per senso di responsabilità e rispetto del proprio passato e del proprio presente come forza di governo, nazionale e locale non è il momento di dividerci questo e tantomeno di giocare al tanto peggio tanto meglio con la pelle degli italiani come sembrano voler fare alcuni colleghi dell’opposizione.

Dobbiamo mettere la nostra esperienza al servizio del Paese per uscire senza allarmismi ed ulteriori angosce da questa grave crisi più forti di prima come Comunità umana e politica.

Dichiarazione di Renata Polverini (Forza Italia).