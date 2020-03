Coronavirus. Carenza globale dispositivi protettivi. Allarme banconote, “rischio di contagio”

Agenpress – Nel mondo c’è una carenza di dispositivi protettivi, dalle mascherine ai guanti, dovuta alle conseguenze dell’epidemia di coronavirus, e le aziende dovrebbero aumentare la produzione del 40% per far fronte all’emergenza. Lo scrive l’Oms in un comunicato, in cui sottolinea che a causare l’aumento della domanda ci sono anche fenomeni come l’accaparramento e l’utilizzo errato.

Questi dispositivi, sottolinea la nota, sono necessari al personale sanitario per proteggere se stessi e gli altri dalle infezioni, ma le carenze stanno lasciando i medici e gli infermieri sguarniti per far fronte all’epidemia. Secondo i calcoli dell’Organizzazione, ad esempio, ogni mese servirebbero 89 milioni di mascherine per la risposta al Sars-CoV-2, mentre per i guanti la cifra aumentata a 76 milioni.

Per far fronte alla domanda crescente le aziende dovrebbero aumentare la produzione del 40%. “Senza le forniture – afferma il direttore generale dell’OmsTedros Adhanom Ghebreyesus – il rischio per gli operatori in tutto il mondo è reale”.

Anche le banconote rischiano di essere veicolo di contagio da coronavirus. “Sappiano che il denaro passa di mano con frequenza e può catturare ogni tipo di batterio o di virus, per questo suggeriamo alle persone di lavarsi le mani dopo aver maneggiato i soldi” e in particolare di “non toccarsi la faccia prima”. Cina e Corea hanno già avviato nei giorni scorsi procedure di disinfezione di banconote in circolazione.