Coronavirus. Dopo l’annuncio di Conte, il ministro Azzolina conferma, scuole chiuse

Agenpress – “Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo”, ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi.

“Mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale seppur a distanza venga fornito a tutti i nostri studenti”, ha aggiunto.

Nel pomeriggio, dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte, aveva sostenuto che “nessuna decisione sulla chiusura delle scuole è stata presa, abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico, la decisione arriverà nelle prossime”.

A spiegare le motivazioni della chiusura è stato proprio Conte. “Siamo concentrati a mettere in campo tutte le misure per ottenere un contenimento o un ritardo della diffusione del virus. Abbiamo un sistema sanitario che per quanto eccellente rischia di andare in sovraccarico, non possiamo supplire potenziandolo in breve tempo”.

“Uno tsunami sta travolgendo l’Italia. Ci sarà la sospensione dell’attività didattica, in zona non rossa, misura resasi necessaria per evitare i contagi. In accordo con il Comitato tecnico scientifico e con il Cdm la sospensione è stata decisa fino al 15 marzo”, ha detto ancora Azzolina. “Sarà nostro impegno continuare a garantire l’unitarietà del sistema scolastico e l’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro del sistema educativo di istruzione e formazione, anche rispetto ad eventuali proposte di modifica nel più ampio quadro ordinamentale di competenze, nel rapporto tra lo Stato e le Regioni”.

