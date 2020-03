Coronavirus. l’ANCRI valuta di rinviare gli eventi organizzati in Toscana dal 15 al 17 marzo

Agenpress. “La diffusione del coronavirus sembra in espansione. I due focolai che stanno interessando Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, hanno oltrepassato il confine delle tre Regioni. Ora cominciano a preoccupare anche i numeri che arrivano dalle Marche, Piemonte, Campania, Liguria,, Toscana, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia, Puglia, Abruzzo.

Ad oggi, a 12 giorni dall’inizio degli eventi programmati in Toscana, nell’ambito della celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, i contagiati in Italia risultano 2.502 quindi 428 più del giorno prima e i decessi 79 con un incremento di 27 unità. Questi numeri impongono una ulteriore riflessione.

Tanti gli eventi in Agenda dell’ANCRI. Dall’omaggio a Leonardo da Vinci per l’anniversario dei 500 anni dalla morte alla partecipazione alla celebrazione della “Settimana Mondiale del Cervello 2020” alla Scuola IMT Alti Studi Lucca. Tutti eventi programmati nell’ambito della celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” organizzata per il 17 marzo a Pisa.

Per quest’ultimo evento centrale e conclusivo delle celebrazioni sono stati previsti tre momenti significativi: quello istituzionale; quello celebrativo dei simboli della Repubblica; la promozione della cultura costituzionale con il coinvolgimento, da protagonisti, del mondo delle scuole pisane; uno spettacolo teatrale dal titolo intrigante e suggestivo “Di sana e robusta Costituzione” e un momento solenne per tendere omaggio alla memoria degli Agenti della Polizia di Stato Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi il 4 ottobre scorso a Trieste con la consegna del Tricolore ai familiari alla presenza del Vice Capo della Polizia con Funzioni Vicarie e del Questore di Trieste

Nessuno di noi può avere certezza di quella che sarà l’evoluzione della epidemia nei prossimi giorni.

Ho intanto già comunicato a tutti i rappresentanti di Istituzioni, Amministrazioni ed Enti interessati ai vari eventi organizzati dall’ANCRI dal 15 al 17 marzo a Lucca, Vinci, Pontedera e Pisa che, se continua questa espansione del virus, d’intesa con le Autorità locali, siamo pronti a rinviare gli eventi.

Niente allarmismi ma prendiamo atto che aumentano i contagiati e il tasso di letalità. Penso sia necessario alzare ulteriormente il livello di guardia a livello nazionale. Abbiamo tutti il dovere di aumentate le contromisure facendo qualche ulteriore rinuncia personale. Se necessario l’ANCRI è pronta a rinviare gli eventi ad altra data.

Per cercare di contenere l’epidemia penso sia opportuno riflettere anche sullo svolgimento di convegni, congressi e tutte le manifestazioni che comportano affollamento di persone come lo svolgimento delle manifestazioni sportive e le attività nelle scuole”

Lo scrive il prefetto Francesco Tagliente sulla pagina FB.