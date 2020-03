Coronavirus. Oms, misure incisive per fermarlo. Tasso mortalità 3,4%, più di influenza

Agenpress – Solo con “misure rapide e incisive, i Paesi possono interrompere la trasmissione e salvare le vite”. Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un briefing sul coronavirus.

“Questo virus – ha ribadito – non è la Sars, non è la Mers e non è un’influenza: la sua natura ci dà un’opportunità di rompere la catena della trasmissione e contenere la sua diffusione”.

“Nelle ultime 24 ore la Cina ha riportato 120 nuovi casi di coronavirus, soprattutto nella provincia dell’Hubei. Nel resto del mondo i casi sono stati 2.075, registrati in 35 Paesi e di questi il 90% è concentrato in tre Stati”.

Ghebreyesus non ha citato i nomi dei tre Paesi, limitandosi a precisare che l’Oms ha inviato un team in Iran per distribuire materiali e supportare il governo nella risposta all’epidemia.

Il coronavirus causa “una malattia più grave dell’influenza stagionale: a livello globale, circa il 3,4% dei casi riportati di Covid-19 è deceduto mentre l’influenza stagionale generalmente uccide molto meno dell’1% di quelli infetti”, ha sottolineato l’Oms spiegando che “mentre molte persone in tutto il mondo hanno accumulato immunità ai ceppi stagionali” questo “è un nuovo virus a cui nessuno è immune”. “Abbiamo vaccini e terapie per l’influenza stagionale, ma al momento non esiste un vaccino e nessun trattamento specifico per il Covid-19”.