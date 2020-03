Coronavirus: S&P taglia stima Pil Italia, -0,3% nel 2020. Unici in Europa con crescita negativa

Agenpress – “Una contrazione del Pil è possibile per l’Eurozona nel primo trimestre, e sarà particolarmente pronunciata in Italia, dove il contagio ha preso piede”. Lo scrive Standard & Poor’s in un rapporto che dimezza allo 0,5% la stima di crescita per l’Eurozona nel 2020 a causa della la diffusione del coronavirus e taglia la stima di crescita per l’Italia nel 2020, portandola a -0,3% dal precedente +0,4% per l’emergenza coronavirus.

L’Italia – si legge nelle tabelle di un rapporto dell’agenzia di rating – è il Paese che soffrirà l’impatto economico maggiore, e l’unico in Europa a riportare crescita negativa nell’intero 2020. La crescita della Francia è ridotta a +0,7% da +1,3%, quella della Germania a zero da +0,5%.

S&P si aspetta una ripresa “a forma di U” nel secondo trimestre ma “ci aspettiamo sarà fragile”, e prevede un taglio dei tassi Bce la prossima settimana.