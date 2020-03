Migranti. Erdogan, la Grecia fa morire bimbi in mare. Ue ci appoggi in Siria, tregua con Putin

Agenpress – “Oggi ogni Paese europeo che cerca di rimandare indietro i rifugiati a cui ha chiuso i confini, picchiandoli e affondando le loro barche, viola la Dichiarazione universale dei diritti umani. La Grecia affonda i gommoni lasciando morire i bambini a bordo”.

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un discorso al gruppo parlamentare del suo Akp ad Ankara.

“Abbiamo aperto le porte ai rifugiati che vogliono andare in Europa. Questa decisione è in linea con il diritto internazionale. Invitiamo tutti i Paesi Ue, e in particolare la Grecia, a rispettare i rifugiati che giungono nel loro territorio, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti umani”, ha aggiunto Erdogan.

“Avete dato un sostegno del genere alla Turchia per aver ospitato in 10 anni 4 milioni di rifugiati?”, ha poi attaccato il leader di Ankara, riferendosi ai 700 milioni promessi da Bruxelles ad Atene per gestire la nuova crisi migratoria. Erdogan ha anche fatto riferimento alla visita di oggi ad Ankara del presidente del presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, accusando l’Ue di essere “ambigua”.

“Se i Paesi europei vogliono risolvere la questione (dei migranti), devono sostenere gli sforzi della Turchia per soluzioni politiche e umanitarie in Siria”.

La Turchia ha chiesto agli Stati Uniti un sostegno a Idlib attraverso l’invio di armi e munizioni, ha aggiunto all’indomani della visita dell’inviato speciale di Donald Trump per la Siria James Jeffrey, che è anche entrato nell’area della Siria nordoccidentale controllata da Ankara. La Turchia spera di “ottenere un cessate il fuoco il più rapidamente possibile” a Idlib.