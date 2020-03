Milano. Truffa sui creditori irreperibili al Tribunale Fallimentare, 7 arresti

Agenpress – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito sette arresti, tre in carcere e quattro ai domiciliari, e un obbligo di dimora nei confronti di 8 persone.

Nell’inchiesta, coordinata dai pm Donata Costa e Nicola Rossato, si è ricostruita l’associazione composta da “amministratori di diritto e di fatto di società domestiche e di diritto lussemburghesi, nonché da funzionari pubblici e professionisti” che intervenivano in alcune procedure fallimentari sostituendosi a persone decedute riuscendo cosi a truffare il sistema: la legge fallimentare prevede che decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto finiscono in un Fondo unico giustizia.

Tra loro c’è un ex cancelliere, in pensione dal 2015, che faceva la ‘talpa’ dentro il Palazzo di Giustizia. Gli arrestati avrebbero messo in piedi una serie di complessi raggiri per riuscire ad incassare i cosiddetti ‘crediti irreperibili’, ossia non riscossi dai creditori, come quelli di persone decedute

Attraverso l’ex cancelliere la complicità di un funzionario comunale del bresciano e una fitta struttura di prestanomi, il gruppo riusciva a reperire informazioni utili e a portare a casa ingenti somme, mostrando a dire degli inquirenti “notevole capacità organizzativa ed intellettiva”. Oltre agli arresti la Guardia di finanza ha proceduto al sequestro preventivo, disposto dal gip Alessandra Clemente, di circa 600 mila euro nella disponibilità degli indagati che devono rispondere a vario titolo di distrazioni di beni dai fallimenti, truffa e falso.