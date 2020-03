Siria. Ue, 170 mln euro di aiuti. Idlib, 1,5 mln di sfollati, 60% bambini, 20% donne

Agenpress – L’Unione europea ha annunciato oggi 170 milioni di euro di aiuti umanitari per continuare ad assistere le persone più vulnerabili in Siria. Lo riferisce una nota del servizio di azione esterna della Ue precisando che di questi “60 milioni di euro” serviranno “per far fronte alla crisi umanitaria nel nord-ovest della Siria”.

I finanziamenti Ue annunciati oggi aiuteranno la popolazione siriana in tutto il paese. L’Ue esorta tutte le parti in conflitto a consentire l’accesso umanitario senza ostacoli alle persone che necessitano maggiormente di assistenza e a rispettare le norme e gli obblighi del diritto internazionale umanitario, compresa la protezione dei civili.

Un milione e mezzo di civili sono stati sfollati negli ultimi tre mesi nella regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria, teatro dai primi di dicembre dell’offensiva russa e governativa contro combattenti locali e stranieri filo-turchi. Il 60% degli sfollati sono bambini e il 20% sono donne. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui la cifra è superiore a quella riferita nei giorni scorsi dall’Onu e che sfiora il milione di sfollati (950mila persone).