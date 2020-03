Australia. Restrizione per gli italiani, stop a chi arriva da Corea del Sud, Cina, Iran

Agenpress – Il governo australiano ha esteso il divieto all’entrata degli stranieri provenienti dalla Corea del Sud in aggiunta ai viaggiatori dalla Cina e dall’Iran, e ha aggiunto ulteriori restrizioni per i viaggiatori dall’Italia.

I cittadini stranieri che sono stati nella Cina continentale, in Iran e in Corea del Sud non sono ammessi in Australia per 14 giorni dal momento in cui hanno lasciato quei paesi. I cittadini australiani e i residenti permanenti potranno entrare in Australia, ma devono isolarsi in quarantena per due settimane. Si sono finora registrati 52 casi di contagio da coronavirus in Australia, 2 decessi e 21 guarigioni.

Nel dare l’annuncio, il primo ministro Scott Morrison ha precisato che i viaggiatori provenienti dall’Italia dovranno affrontare “misure di screening avanzate”, il che significa che verranno poste più domande al momento del check-in e che all’arrivo in Australia sarà loro misurata la temperatura.

I divieti aggiornati saranno in vigore fino al 14 marzo, ma il governo riesaminerà la situazione nei prossimi giorni per determinare se le restrizioni di viaggio debbano essere estese ulteriormente.