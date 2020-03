Agenpress. In Iran il personale sanitario, dedicato all’assistenza dei malati da coronavirus, cerca di tenere alto il morale (il proprio e quello dei pazienti) mettendosi a ballare.

Anche le infermiere si cimentano nel ballo, nonostante per le donne sia un tabù danzare in pubblico. Ma, grazie alle uniformi di protezione e alle mascherine facciali, in questi giorni difficili il loro sogno si è potuto trasformare in realtà.