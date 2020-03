Coronavirus. Oms, diffusione così rapida in Italia inaspettata, simile alla Corea del Sud

Agenpress – “Ci muoviamo in territorio sconosciuto. Tra le malattie infettive ci sono sempre scoperte nuove”. E in Italia “c’è stata una diffusione rapidissima che in alcune Regioni mette il sistema sanitario sotto pressione. Medici, infermieri e operatori sanitari lavorano da due settimane a ritmi insostenibili. E non prevediamo che finisca molto presto”.

Lo dice Benedetta Allegranzi, responsabile delle prevenzione dell’Oms, secondo la quale una diffusione così rapida in Italia “non ce l’aspettavamo neanche noi. Una rapidità simile c’è stata in Corea del Sud”.

“Il paziente 1 in Lombardia ha avuto tanti contatti e forse ha causato parte delle infezioni prima dei sintomi. La realtà è che ogni epidemia è un’esperienza nuova. L’Italia, che la sta vivendo in modo pesante, avrà molto da insegnare all’Oms e al resto del mondo. Sono qui anche per imparare”.