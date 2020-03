Coronavirus. Parlamento UE. Sassoli, annullata la sessione plenaria a Strasburgo

Agenpress – “Per causa di forza maggiore, ho deciso che non vi sono le condizioni di sicurezza necessarie per il consueto trasferimento del Parlamento europeo a Strasburgo per la sessione plenaria”, fa sapere il presidente David Sassoli in una nota, spiegando di aver preso la decisione dopo aver ricevuto “un accurato rapporto da parte del Servizio Medico del Parlamento”.

“Ho ricevuto alle 18.00 di oggi un accurato rapporto da parte del Servizio Medico del Parlamento sulla evoluzione del COVID-19 che ci informa che i rischi di salute sono considerati significativamente più alti nel caso in cui la sessione plenaria del Parlamento si svolga a Strasburgo”, scrive Sassoli nella nota.

“Sulla base di questo rapporto, per causa di forza maggiore, ho deciso che non vi sono le condizioni di sicurezza necessarie per il consueto trasferimento del Parlamento europeo a Strasburgo per la sessione plenaria”, aggiunge. “La sessione plenaria si terrà eccezionalmente a Bruxelles”, e “il Parlamento s’impegna a riprogrammare una sessione plenaria a Strasburgo in conformità ai Trattati”.