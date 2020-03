Coronavirus. Per la CNN l’Italia è il focolaio del virus

Agenpress – La CNN ha mostrato una cartina del contagio del coronavirus con l’Italia al centro da cui partivano raggi verso tutti gli altri paesi del globo, probabilmente riferendosi al fatto che in alcuni casi il virus sarebbe stato portato in giro partendo dalla penisola.

Secondo l’ “European centre for disease prevention and control” i casi nel mondo sono oltre 93mila (più di 80mila in Cina, 5300 in Corea del Sud, 2300 in Iran e 3300 in Europa).

I morti superano i 3200, di cui 3mila in Cina, seguono Iran e Italia. La contea di Los Angeles ha dichiarato lo stato di emergenza per il virus, mentre in Germania il ministro della Salute ha parlato per la prima volta di pandemia globale (l’Oms continua invece a parlare di epidemia).

Polemiche per quanto divulgato dalla Cnn: l’emittente televisiva statunitense, infatti, ha mostrato una cartina del contagio del coronavirus con l’Italia al centro da cui partono raggi verso tutti gli altri paesi del globo. Il nostro Paese viene quindi definito come il focolaio del virus.

Si iniziano a registrare contagi anche tra i funzionari delle istituzioni Ue. Israele ha aggiunto Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Francia – ma non l’alleato statunitense, dove pure i casi sono in crescita – all’elenco dei paesi al ritorno dai quali i cittadini devono mettersi in auto-quarantena. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha esortato gli israeliani a smettere di stringersi la mano per limitare le trasmissioni del virus e ha suggerito di adottare il saluto indiano di ‘namaste’, con le mani giunte.