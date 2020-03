Ex Ilva; Palombella (Uilm): “Accordo tutela solo interessi aziendali, quelli dei lavoratori e comunità messi da parte”

Agenpress. “Con la firma dell’accordo, ArcelorMittal e Commissari tutelano solamente i loro interessi, mentre quelli sociali, occupazionali e delle comunità coinvolte vengono messi da parte. Si è persa un’occasione per rilanciare gli stabilimenti del Gruppo e insieme a loro la siderurgia italiana, fare importanti investimenti di ambientalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Il fatto che l’accordo sia frutto di un compromesso tra legali e che siano scomparsi due elementi che sembravano dirompenti per l’azienda, come lo scudo penale e le migliaia di esuberi, ci preoccupa per la credibilità dell’intesa”.

Così Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, intervenendo al programma “Linea Mercati” su Class Cnbc.

“Sono già stati predeterminati i termini dell’uscita di ArcelorMittal – dichiara il leader Uilm – dietro il pagamento di una somma irrisoria. Il piano industriale partirebbe solamente dal prossimo anno, perdendo un altro anno con il conseguente blocco di interventi di ambientalizzazioni e rischi occupazionali”