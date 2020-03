Francia. Deraglia un treno, almeno 21 feriti, uno grave. A bordo 348 persone

Agenpress – Sono almeno 21 le persone ferite, di cui una in condizioni gravi, nell’incidente del treno ad alta velocità sulla tratta Strasburgo-Parigi: è quanto annunciano le autorità francesi. Il ferito in condizioni gravi sarebbe il conducente del Tgv deragliato questa mattina e che secondo l’emittente BFM-TV dovrebbe essere elitrasportato in ospedale. Al momento dell’impatto il treno viaggiava a 270 km/h

L’incidente è avvenuto ad una trentina di chilometri a nord di Strasburgo, ha detto un portavoce della SNCF, sul troncone ferroviario “tra Ingenheim e Saessolsheim”, nella zona di Saverne, con 348 passeggeri a bordo.

La prefettura del Basso Reno ha reso noto che i vigili del fuoco sono sul posto ed è stato attivato il centro operativo. Il treno era partito dalla stazione di Strasburgo alle 7:19. Sul suo sito web, la SNCF ha indicato che “il traffico è stato interrotto dalle 7:50 per motivi di sicurezza” a causa di “un incidente su un TGV a Vendenheim, tra Strasburgo e Parigi-Est”.

La locomotiva del TGV come anche i primi quattro vagoni sono usciti dai binari ma il macchinista è comunque riuscito ad azionare il freno d’emergenza “per mettere in sicurezza i viaggiatori”, ha precisato il portavoce della SNCF. Secondo fonti della compagnia confermate dalla prefettura, l’incidente è dovuto ad un “importante cedimento del terreno nella zona” di Saverne.