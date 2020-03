Genzano di Roma. Stop iniziative pubbliche, la campagna elettorale diventa Social

Agenpress. In seguito ai decreti emanati dal Governo ho deciso di sospendere tutte le mie iniziative pubbliche di campagna elettorale fino a nuovo ordine.

Abbiamo deciso di trasformare la campagna di ascolto e di incontri che avevamo previsto nelle piazze e nei quartieri in una campagna Social che spiegheremo ai cittadini nelle prossime ore con manifesti e video. Viviamo tempi difficili è inutile nasconderlo. L’italia però è un paese meraviglioso fatto di gente che sa ritrovarsi quando tutto sembra precipitare.

Ci ritroveremo anche questa volta e saremo uniti, perché questa vicenda ci dimostra che nessuno ce la fa da solo, siamo tutti connessi in questo mondo e la rivoluzione che porta ad un mondo migliore comincia dai comportamenti che teniamo a casa nostra e dal rispetto che abbiamo per gli altri, da quella umanità che non dobbiamo mai perdere, soprattutto nelle avversità.

Genzano è una città bellissima e la faremo ancora più bella una volta passata la tempesta di questi giorni. Dobbiamo vivere con la giusta attenzione ma senza paura. Un abbraccio a tutti anche se a distanza….. almeno per un po’.

Carlo Zoccolotti candidato Sindaco di Genzano di Roma.