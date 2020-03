Migranti. Borrell (UE), usati come armi contro le frontiere. Altri aiuti alla Turchia

Agenpress – “La politica del potere ormai riguarda tutto, dalla tecnologia, all’economia, all’opinione pubblica. Oggi tutto viene usato come un’arma, persino i migranti, che vengono lanciati contro le frontiere, sono usati come armi”.

Così l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, nella sua introduzione, alla riunione informale dei ministri della Difesa dell’Ue, a Zagabria, spiegando il “contesto” in cui devono essere fissate le priorità.

Gli aiuti dell’Ue alla Turchia non sono sufficienti “dato che oggi la situazione è diversa da quella nel 2016” quando fu raggiunto l’accordo sugli aiuti finanziari ad Ankara in cambio del contenimento dei migranti, ha aggiunto Borrell, ieri sera a Zagabria dove partecipa alla riunione informale dei ministri della Difesa dell’Ue.

“L’Ue continuerà ad aiutare la Turchia, ma dobbiamo essere chiari e dire che spingere le persone verso i confini non può essere una soluzione per nessuno, e in più espone a rischi questi migranti”.