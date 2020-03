Milano. Un altro magistrato positivo al coronavirus. Sanificazione a Palazzo di Giustizia

Agenpress – Un altro magistrato, in forza alla procura generale, è risultato positivo al coronavirus a Milano, dopo i due casi di giudici dei giorni scorsi.

Si tratta di un sostituto procuratore generale che nella notte tra mercoledì e giovedì ha avuto una crisi respiratoria ed è ora ricoverato in terapia intensiva. Il nuovo contagio – dopo i due di martedì nella Sesta sezione civile e in Misure di prevenzione – ha fatto scattare ulteriori misure nel Palazzo di Giustizia. Il terzo piano occupato dalla Procura Generale è stato isolato in attesa della sanificazione ed è probabile che i vertici decidano misure ancora più restrittive. L’ultimo contagio, infatti, a differenza dei primi due, per il tipo di lavoro svolto ha “moltissimi contatti” con i colleghi e gli avvocati.

Anche per questo oltre all’intero terzo piano bloccato è stata chiusa un’aula di Corte d’Appello dove si era tenuta un’udienza nella quale molte persone si erano trovate a contatto con il magistrato. E il prefetto Renato Saccone, dopo aver concordato l’intervento col ministero della Giustizia e aver parlato coi vertici degli uffici giudiziari, ha deciso di disporre una sanificazione di tutta la cittadella giudiziaria. L’intervento di sanificazione è già iniziato e riguarderà tutte le aule, le cancellerie e gli uffici del Palazzo, che resterà chiuso nel fine settimana, ma, da quanto si è saputo, saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali.