Roma. R. Mussolini (Con Giorgia), garantire apertura dei varchi Ztl a mezzi privati

Agenpress – «Ho già rappresentato in sede di capigruppo alla presenza della Sindaca la necessità di garantire l’apertura dei varchi Ztl e permettere a tutti la sosta all’interno della stessa in questo periodo di dilagante emergenza dovuta al diffondersi del coronavirus.

Questo favorirà i cittadini nell’utilizzo del mezzo privato e permetterà, a quanti lavorano e operano all’interno del centro storico, di continuare a recarsi sul proprio posto di lavoro ottemperando a quanto previsto dalle disposizioni emanate ieri dal Governo in merito alla distanza di sicurezza da mantenere per arginare il virus.

Adottare questa misura, tra l’altro, avrebbe anche un’altra utilità: darebbe, infatti, ossigeno anche alle tante attività commerciali presenti nella zona a traffico limitato che, in quest’ultimo periodo più di quanto accaduto in passato, soffrono per la situazione di emergenza che si è venuta a creare e rischiano di dover chiudere definitivamente i battenti».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.