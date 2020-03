Scuole. Locatelli, chiusura “è un sacrificio che serve e che va fatto. Incertezza sulla durata”

Agenpress – Il parere del comitato tecnico-scientifico “faceva riferimento a elementi di incertezza esistenti su quanto potrà andare ad impattare la sospensione dell’attività didattica in termini di contenimento e su quella che potrebbe essere la durata necessaria per poter ottenere una buona efficacia contro l’infezione”.

Lo dice il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. “Quanto poi è stato deciso in Cdm non differisce da queste considerazioni”.

Il comitato tecnico scientifico, ha ribadito il presidente del Consiglio superiore di sanità, “ha solamente portato all’attenzione dei ministri quelli che sono gli elementi di incertezza ad oggi esistenti su quanto un provvedimento di questo tipo può contribuire al contenimento dell’infezione”.

Ed inoltre, “l’altra riflessione che è stata portata” riguarda “esattamente l’altro elemento di incertezza, che sono i tempi di sospensione delle attività didattiche”.

Ogni giorno, ha poi aggiunto Locatelli, “viene fatto un lavoro scrupoloso sulla situazione epidemiologica a livello locale per elaborare risposte. A inizio settimana, ad esempio, le province di Savona e Pesaro-Urbino non erano considerate zone critiche”, una situazione cambiata dopo il monitoraggio costante dei dati. E “proprio in virtù del mutato scenario epidemiologico, è stato deciso di estendere la sospensione dell’attività didattica, che in alcune regioni era già in atto, ad altre regioni”.

La chiusura delle scuole “è un sacrificio che serve e che va fatto”, ha aggiunto. Resta un’incognita, perché la situazione è senza precedenti, “il contributo che la misura può dare” nel contenimento del virus, “in che percentuale non lo sappiamo”.