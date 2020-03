Coronavirus. A portarlo fuori dalla Cina 34 casi invisibili. Agenzia Xinhua, origine sconosciuta, ma naturale

Agenpress – A portare il coronavirus SarsCoV2 fuori dalla Cina sono stati 34 casi invisibili, sfuggiti a ogni osservazione clinica forse perché con sintomi lievi.

Lo indica il modello matematico pubblicato sul sito MedrXiv ed elaborato dal gruppo dell’Università Fudan di Shanghai diretto da Yi Li e Meng Liang. Lo stesso modello matematico, basato sui casi rilevati dal 21 gennaio al 28 febbraio, indica che le misure di contenimento sono indispensabili perché i casi tendono a moltiplicarsi per 10 ogni 19 giorni.

Le origini sono ancora sconosciute, ma sono comunque naturali, e non provengono da laboratori: questo è un dato accertato dalla scienza, che le autorità cinesi hanno voluto oggi ribadire, facendo chiarezza per confutare voci infondate e informazioni errate che circolano sull’epidemia di coronavirus.

Covid-19 ha un’origine naturale, ricorda l’agenzia Xinhua, e lo attesta la prestigiosa rivista medica The Lancet, che in una nota online respinge le affermazioni secondo cui la Covid-19 non ha una genesi naturale e condanna le teorie complottiste che la collegano a fantomatiche “armi biologiche”.

Scienziati di diversi Paesi hanno analizzato i genomi dell’agente causale e “concludono in modo schiacciante che questo coronavirus ha avuto origine nella fauna selvatica, così come molti altri agenti patogeni emergenti”, si legge nella nota. I 27 esperti sanitari hanno affermato che “la condivisione rapida, aperta e trasparente dei dati su questa epidemia è ora minacciata da voci e disinformazione sulle sue origini”.