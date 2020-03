Coronavirus. Conte, 7,5 mld per famiglie e imprese. Salvini chiede incontro ufficiale

Agenpress – “Abbiamo stanziato un importo di 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese perché questa è un’emergenza non solo sanitaria ma anche economica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha adottato le nuove misure economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. “Sullo scostamento del deficit non stiamo facendo un salto nel buio”.

“I sette miliardi proposti dal governo sono un punto di partenza lontanissimo dai bisogni del Paese”, ha commentato Matteo Salvini. “Ieri i tecnici si sono riuniti per arrivare a un documento comune con le nostre proposte che presenteremo al premier Conte e al Presidente della Repubblica. Ma non facciamo i postini, chiederemo un incontro ufficiale. Condivisione per noi è lavorare insieme, non sapere dei rinvii e delle chiusure dalle agenzie. Quando arriveranno i primi aiuti alle famiglie? Stiamo lavorando al decreto, stiamo lavorando”.