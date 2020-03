Coronavirus. Positivo il prefetto di Matera, è ricoverato. Annullate “feste 100 giorni” studenti

Agenpress – Il prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, è risultato positivo al coronavirus ed è attualmente assistito nell’ospedale “Madonna delle Grazie” della città dei Sassi. Argentieri, che guida la prefettura di Matera dal gennaio scorso, ha 60 anni ed è nato a Chieti.

E’ giunto a Matera dalla prefettura di Trieste, dove era dirigente. Nella prefettura di Matera, per il momento, l’attività lavorativa sta proseguendo regolarmente.

La Questura di Matera, intanto, ha diffidato due locali del centro cittadino dove erano state organizzate 3 serate, un mak p 100, la cosiddetta festa dei 100 giorni dal diploma, con la presenza di circa 400 studenti ciascuna, e due feste della donna.

“Uno dei due locali, peraltro di recente è stato controllato dagli agenti della divisione di Polizia amministrativa sociale e dell’immigrazione della Questura”, in collaborazione con la Polizia locale, “che hanno poi sanzionato l’organizzatore dell’evento, in quanto risultato inidoneo per la mancanza di uscite di sicurezza e maniglioni antipanico”.

L’organizzazione di tali feste, inoltre, viola il decreto del Governo sul coronavirus, che tocca alle amministrazioni competenti far attuare, che dispone la sospensione degli eventi “svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.