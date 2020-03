“Devi stare calma”, la canzone antistress della cantautrice Annamaria Tortora

Agenpress – Milano, 1 marzo, in un’epoca in cui l’essere umano è sempre più vittima di ritmi frenetici arriva una canzone “antistress” che invita ad evitare rabbia, ansia, frenesia e a perseguire con determinazione i propri sogni. È l’ultimo singolo della cantautrice pugliese Annamaria Tortora intitolato “Devi stare calma”, il cui video “Tratto da una storia vera” racconta la fatica, le ansie, la fretta di una giovane emergente che si propone al mercato discografico per perseguire il proprio sogno di diventare cantante.

Un percorso fatto di “no” e di “imprevisti” che mettono a dura a prova la pazienza di chi ha fretta di affermarsi nel difficile mondo della musica. Girato a Roma, il brano è stato realizzato con la collaborazione artistica di professionisti affermati come Edgardo Caputo agli arrangiamenti e Nicola Perrone al Sax Soprano. Le parodie grafiche dei loghi delle Major sono a cura dell’artista napoletano Enrico Esposito che ha interpretato l’idea della cantautrice di fare della satira musicale per sensibilizzare le major a non rincorrere mode spesso effimere, a non svendere il prodotto musica e a privilegiare sempre la qualità.

Con una copertina nata tra Milano e Miami a cura di Rosario Mammella, con il singolo “Devi stare calma” Annamaria Tortora vuole ricordare che dietro il lavoro di un cantante emergente ci sono difficoltà di produzione dovute a budget limitati e problemi nell’ entrare in contatto con le major per proporre il proprio lavoro. “Si va talmente di “fretta” da non avere il tempo di potersi mettere in ascolto dei giovani, di quello che scrivono e pensano e non solo nel mondo della musica …”. Così afferma la cantautrice pugliese.

Biografia Annamaria Tortora

Annamaria Tortora nasce a San Severo (Fg) il 4/7/1988 da padre artigiano e madre casalinga.

Nel 2005 partecipa alle selezioni per la 48esima edizione del Festival di Castrocaro Terme e nello stesso anno intraprende gli studi canori presso la “Labomusica” di Modena, scuola di canto fondata da Carlo Ansaloni in collaborazione con Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar e Leone Magiera, maestro storico del grande tenore Luciano Pavarotti. Partecipa nel 2010 ad uno stage di scrittura creativa con il celeberrimo autore “Bungaro” e nel giugno del medesimo anno è finalista del Premio Musical-letterario “Lunezia” con la canzone “Il sognatore sulla luna”.

Nel 2011 duetta nel disco “Trentatrè” di Nicola Giuliani candidato Club Tenco, nel brano “Spiaggia Scialara”. Nel 2012 ha partecipato con il brano “Il sognatore sulla Luna” a Sanremo Social e pubblica con la casa editrice Anam Edizioni l’omonimo libro con il disco inedito in abbinamento editoriale. Nel settembre 2017 partecipa alle selezioni per Sanremo Nuove Proposte con il brano “Abbi cura di te”, distribuito dall’etichetta Edel Italy.

Il 1 marzo 2019 esce con il nuovo singolo “Quello che già sai”, distribuito sempre dalla stessa etichetta in tutti i digital stores e con cui riceve un encomio dal comune di San Severo e un riconoscimento dalla Presidenza della Repubblica per aver girato il video in lingua dei segni con due ragazzi sordi. Si propone a Sanremo 2020 con il brano “Devi stare calma” che è disponibile dal 27 febbraio 2020 in tutti i digital store.