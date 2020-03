Grecia. Lacrimogeni contro i migranti. Erdogan, polizia greca ne ha uccisi 5. Occidente ipocrita

Agenpress – La polizia di frontiera di Atene ha sparato gas lacrimogeni e getti di cannoni ad acqua contro gruppi di persone che cercavano di oltrepassare la frontiera, mentre gli agenti turchi hanno risposto con lacrimogeni lanciati verso il lato greco. Lo riferiscono media locali.

I migranti hanno risposto ai respingimenti con lanci di pietre. Fonti governative greche accusano la Turchia di aver compiuto “attacchi coordinati” per “aiutare i migranti ad attraversare la recinzione sulla linea di confine”.

“Per quanto ne so, ci sono almeno 5 casi” di migranti “uccisi” dalle forze di sicurezza della Grecia al confine con la Turchia, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Oltre a tutto questo, c’è ovviamente anche un approccio molto brutale” della Guardia costiera greca nel Mar Egeo “che affonda i barconi” di migranti in avvio dalla Turchia, ha aggiunto il leader turco.

“La questione è chiusa, ormai abbiamo aperto le porte, non abbiamo più tempo di discutere con la Grecia. I profughi andranno fin dove possono. Noi non cacciamo nessuno con la forza dal nostro Paese, queste persone se ne vanno di propria volontà”, ha proseguito il leader di Ankara. “L’Occidente purtroppo è ipocrita. Hanno subito allocato 700 milioni di euro per la Grecia. La cancelliera” tedesca Angela Merkel “ci aveva parlato di un aiuto di 25 milioni di euro, ma ancora non è arrivato nulla”.

YLL-FTL/

È salito a 142.175 il numero dei migranti che secondo la Turchia si sono diretti dalle zone interne del Paese verso la frontiera con la Grecia per cercare di entrare nell’Ue, dopo che il governo di Ankara ha annunciato una settimana fa che non li avrebbe più fermati.