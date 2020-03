L’opinione di Roberto Napoletano. Fragili perchè diseguali

Agenpress. Abbiamo un Paese in quarantena nel mondo perché abbiamo abolito la

presenza dello Stato sul territorio per la sanità pubblica. Questa è la realtà. Abbiamo scelto, finanziato e propagandato il modello lombardo-veneto fondato sull’eccellenza della sanità privata e abbiamo pericolosamente abbassato la guardia su prevenzione, sicurezza, igiene

pubblica.

Abbiamo deviato in modo distorto i flussi della spesa pubblica alimentando colpevolmente squilibri territoriali e svilendo ovunque il ruolo dei grandi ospedali pubblici. L’emergenza Coronavirus ci costringe ora a fare i conti con le macerie di questa scelta infelice. Perché le

strutture sanitarie regionali si rivelano del tutto inadeguate sui terreni decisivi della prevenzione e della igiene pubblica. Perché la capacità di reazione di uno dei migliori servizi pubblici sanitari nazionali qual è quello italiano, è risultata fortemente appannata dal

logoramento che i poteri regionali hanno esercitato su di esso nel corso degli anni.

Se si vuole cogliere il punto più alto dell’appello del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che è a nostro avviso il richiamo fermo al coordinamento nazionale da cui nessuno si può distaccare, bisogna partire da questa operazione verità che è sotto gli occhi di tutti ma

che ancora molti, troppi, si ostinano a fare finta di non vedere.

L’unità del Paese si nutre di fiducia e la fiducia si nutre di comportamenti. Abbiamo deciso di aprire il giornale con quello che sta accadendo in questi giorni negli ospedali lombardi con 70 medici di base contagiati – soprattutto tra Codogno, Cremona e Piacenza che è a un

chilometro dal ponte del Po – kit imbarazzanti e chiusura degli ambulatori. Questi fatti mettono in luce l’eroismo di donne e uomini e la disarmante disorganizzazione degli apparati regionali in preda al volontarismo e sordi a ogni genere di sollecitazione

