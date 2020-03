Mangiaitaliano. Basta demonizzazione Made in Italy. Prodotti agroalimentari italiani tra i più controllati al mondo, no fakenews e no panico

Agenpress – Alfonso Pecoraro Scanio Presidente Fondazione Univerde e Alessandro Circiello Presidente Federcuochi Lazio, sostengono la campagna #Mangiaitaliano promossa dalla Coldiretti volta a sensibilizzare il consumo dei prodotti Made in Italy, un marchio che sintetizza i valori rappresentativi della qualità produttiva, della creatività e dello stile italiano.

“I prodotti dell’agroalimentare italiano sono tra i più controllati al mondo, garanzia di benessere e qualità, e in questo momento di fronte agli attacchi sconsiderati che arrivano da più parti del mondo dobbiamo ricordare, a maggior ragione, che mangiare italiano, comprare italiano è una scelta di qualità, una scelta che fa bene, ecco perché è importante riconoscere questa nostra capacità- rimarca Pecoraro Scanio- Il Made in Italy è un leitmotiv – apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo – copiato ovunque, imitato, fino ad essere contraffatto, inaccettabile oggi ogni demonizzazione”.

“Per questo ora più che mai, è importante sostenere la cucina italiana” evidenzia chef Alessandro Circiello, che da anni si impegna a favorire inziative e campagne volte ad affermare il valore della salute a tavola.