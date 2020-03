Meloni: “Occorre liberare le imprese dalla morsa di burocrazia e fisco”

Agenpress. In questa fase d’emergenza occorre liberare le imprese dalla morsa di burocrazia e fisco: sostenere la domanda interna è di vitale importanza.

Sospendere subito gli ISA, l’IRAP e il minimo contributivo INPS per artigiani, autonomi e commercianti, via tutti gli oneri burocratici che ostacolano la circolazione della ricchezza, stop a tutte le tasse che non sono direttamente collegate ai guadagni.

Abbiamo messo sul tavolo proposte serie e concrete: per affrontare le emergenze servono misure straordinarie e determinazione, non si perda altro tempo!

Lo dichiara, in una nota, Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia.