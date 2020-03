Meteo. Sole e caldo in arrivo!

Agenpress – La giornata odierna e quella di sabato saranno interessate da instabilità diffusa su molte regioni con nevicate fin sotto i 1000 metri sulle Alpi e in Appennino. A seguire i principali modelli confermano l’arrivo di una goccia fredda sull’Italia tra lunedì 10 marzo e martedì 11 marzo: ancora piogge sparse dunque e possibili nevicate sui rilievi fino a quote medio-basse per l’inizio della prossima settimana.

Una nuova rimonta anticiclonica sul Mediterraneo determinerà condizioni meteo stabili e soleggiate in Italia nonché temperature in deciso aumento da mercoledì 11 Marzo fino al successivo weekend. Rimanete aggiornati sulle condizioni meteo della vostra località su www.centrometeoitaliano.it