Rotondi: “Forza Italia deve pregare per noi. Se fallisce la nuova DC addio quorum”

Agenpress. Gianfranco Rotondi annuncia il rinvio, causa Coronavirus, della presentazione della nuova Dc prevista oggi a Summonte con Lorenzo Cesa e Giuseppe Gargani, alla presenza di Stefano Caldoro, il candidato presidente che i democristiani sostengono.

“Con Forza Italia il rapporto è ottimo, diciamo che deve pregare per noi: è alle porte la nuova legge proporzionale con il quorum al cinque per cento, e Forza Italia lo vede e non lo vede. La nuova Dc parte dalle ultime Elezioni Regionali in Calabria, e se si consolida nel Paese blinda se stessa e l’esperienza di Forza Italia – conclude Rotondi -“.