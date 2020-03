Salvini: “Fermare chi approfitta dell’emergenza per fare una guerra commerciale all’Italia e i suoi prodotti”

Agenpress. l’Unione Europea non può prefigurare cittadini di serie A e di serie B. Tutti devono fare gli stessi controlli, perché non è possibile che l’Italia sia vista come il bubbone mentre qualcun altro non vigila o fa finta di niente.

Mi auguro che le nostre istituzioni ribadiscano in Europa e nel mondo che la sanità e la salute vengono prima di tutto, ma è necessario fermare anche chi approfitta dell’emergenza per fare una guerra commerciale all’Italia e i suoi prodotti.

L’unica cosa che non possiamo accettare è che si perda tempo: oggi più che mai è necessario costruire, insieme.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.