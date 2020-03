Cina. Crolla hotel usato per la quarantena dei positivi al coronavirus

Agenpress Sono salite a 38 le persone finora estratte vive dalla macerie dell’hotel Xinjia, crollato in serata a Quanzhou, città della provincia di sudest del Fujian. I soccorritori al lavoro, impegnati ormai in una lotta contro il tempo, hanno superato le 700 unità.

Dalle prime testimonianze citate dall’agenzia Xinhua è emerso che la struttura, composta da sei piani e da un seminterrato, sarebbe collassata all’improvviso. Lo Xinjia Hotel di Quanzhou veniva utilizzato per la quarantena di contagiati dal nuovo coronavirus.

La struttura è collassata intorno alle 19,30 di sera, ora locale e secondo le prime notizie riportate da China Daily, una settantina di persone erano intrappolate sotto la macerie. Alle 21,55, ora locale, erano 34 le persone salvate, secondo il sito che cita il governo municipale di Quanzhou. L’hotel, con le sue 80 camere, era in funzione da giugno 2018 ed era stato riconvertito dall’amministrazione cittadina in un centro per isolare le persone che avevano avuto contatti stretti con pazienti infetti dal coronavirus.