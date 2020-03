Coronavirus. Bond (FI): decreto equilibrato e attento alle richieste dei territori, bravo Governo

Agenpress. “Le misure contenute nell’ultimo decreto dimostrano correttezza e attenzione da parte del Governo verso le proposte fatte dalle regioni, in modo assolutamente bipartisan e senza colore politico.

La prima ricaduta è quella di ovviare ad una programmazione del personale sanitario che non avveniva da dieci anni. Un ottimo risultato, a condizione che non si ecceda nella straordinarietà. Mi riferisco ad esempio all’indicazione di reclutare, vista l’emergenza, personale medico proveniente anche dall’estero che, in caso di trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, potrebbe precludere in futuro, e in assenza di nuova programmazione, la possibilità di inserimento dei medici che si formano nelle nostre università italiane, che rappresentano una eccellenza.

Bene anche la deroga all’assunzione di personale sanitario con gli infermieri, ma è fondamentale non trascurare la qualità. Particolarmente soddisfatto anche per la deroga su medici e operatori sanitari in sorveglianza, lasciati a riposo perché potenzialmente positivi al Covid-19, che ora potranno tornare in servizio.

E’ il frutto di una sollecitazione fatta dai vertici della sanità veneta e delle regioni del nord, condivisa da me e da altri colleghi, che dimostra quanto sia importante, in situazioni di emergenza, mantenere l’unità e alimentare il dialogo tra territori e forze politiche”.

Così in nota il deputato di Forza Italia Dario Bond.