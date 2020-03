Coronavirus: Carfagna, Governo e UE preparino misure economiche più forti

Agenpress. “Né il governo né la Commissione europea possono pensare che l’emergenza economica provocata dal Coronavirus si risolva con qualche decimale di deficit. Il piano da 7,5 miliardi previsto dall’esecutivo è solo un inizio, ma sarebbe bene che tutti, a Roma come a Bruxelles e nelle altre capitali europee, si rendessero conto che servirà molto di più per mettere in sicurezza lavoratori e imprese”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“Oggi Carlo Cottarelli parla di misure per almeno dieci miliardi, ieri i partiti di centrodestra hanno proposto un piano complessivo da trenta miliardi”, ricorda Carfagna. “Quello che è evidente a tutti è che per un Paese come il nostro, affetto dal male cronico della crescita zero o quasi, le cure emergenziali non possono essere sufficienti”.

“Allora diamo subito sollievo ai settori maggiormente colpiti dall’emergenza, come il turismo, la logistica, l’agroalimentare. Sosteniamo quei milioni di lavoratori autonomi e partite IVA, finora esclusi da qualsiasi strumento ordinario di sostegno al reddito. Acceleriamo il pagamento dei debiti della PA verso i fornitori privati, per alimentare la loro liquidità.

Ma mettiamo mano anche a tutti quegli interventi necessari a sbloccare i cantieri, aprirne di nuovi (all’interno di progetti di intervento europei), snellire la burocrazia, accelerare i processi civili, favorire gli investimenti, abbassare le tasse. Il governo ha intenzione di fare tutto questo? L’UE è pronta a sostenerci? È il momento di avere risposte chiare”, conclude Carfagna.